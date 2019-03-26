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Вымрут все: одиозный священник РПЦ дал мрачный прогноз будущего России

вторник, 26 марта 2019, 16:24

В течение ближайших трех десятков лет россияне вымрут.

Об этом заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов, передает 360tv.

"Россияне будут, но они будут китайцы, арабы. У нас рождаемость должна быть такой, как у наших мусульман дорогих. Если у большинства мужчин и женщин один ребенок. Многодетных - только 3,5%. Мы спокойненько вымираем. Одно утешение, что Европа раньше (вымрет, - прим. ред.)", - заявил он.

По его словам, россияне все делают для того, чтобы уничтожить самих себя.

"Трудно же деточек зачинать, вынашивать, кормить. Гораздо лучше в офисе сидеть - губки накрасила, причесочку себе сделала. Мы сами себя уничтожаем: миллионы абортов в год, разводы бесчисленные", - добавил Смирнов.

Как сообщал "Апостроф", в России рассказали, когда придет конец Путина.

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Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

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