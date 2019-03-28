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Сеть взорвало новое фото Путина с мальчиком, "владеющим языком"

четверг, 28 марта 2019, 19:55

В сети бурно обговаривают фото со встречи российского президента Владимира Путина с семьей известного киргизского писателя Чингиза Айтматова и его внуком.

Соответствующий снимок опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Путин, Жээнбеков и семья Чингиза Айтматова в музее писателя: Мальчик, так владеющий языком, должен продолжить дело классика советской литературы", - подписал он снимок.

Под постом Смирнова появились саркастические комментарии пользователей.

"А чтобы похотливому старикашке постоянно детей не лапать и не мацать, никак нельзя??!!...А то ненароком слюной захлебнётся ...", "зачем Путин опять мальчика целовал в живот он что больной?", "Мальчик хорошо владеет языком? Бедный мальчик ему явно не придётся на английском языке говорить с Пу", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео президента РФ Владимира Путина со слепой девочкой Региной Парпиевой.

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