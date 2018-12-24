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​В Италии случилось извержение вулкана Этна: впечатляющие фото и видео

понедельник, 24 декабря 2018, 20:56

24 декабря на острове Сицилия (Италия) произошло извержение вулкана Этна. Из-за плохой видимости пришлось вынужденно приостановить работу аэропорта города Катания.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что из самого высокого и самого активного вулкана Европы начал выходить дым и огромное количество пепла. Перед этим под горой зафиксировали цепь из около 130 подземных толчков. Самый сильный из них составил 4 балла.

В связи с плохой видимостью, в настоящее время не известно, сопровождается ли это извержение выбросами лавы.

Сегодня фиксировались выбросы пепла из двух кратеров вулкана, которые можно было наблюдать за километры от места извержения.

Последнее извержение Этны происходило весной 2017 года, а последнее крупное извержение — в зимний период 2008—2009 годов.

Это самый большой из действующих вулканов Европы. Его высота составляет приблизительно 3,3 тыс. м, она постоянно меняется из-за частых извержений. В частности, деформация рельефа вулкана наблюдается и сегодня.

Как сообщал "Апостроф", число погибших 23 декабря и следствие разрушительного цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, вызванное извержением вулкана Кракатау, возросло до 373 человек.

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