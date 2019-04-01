​У Путина нелепо пошутили о ситуации с выборами в Украине

МИД России выдал нелепый видео ролик о выборах в Украине, якобы обидевшись из-за недопуска их наблюдателей.

Соответствующий ролик опубликовал МИД РФ в Twitter.

"Из-за недопуска наших наблюдателей на Украину, подготовили материалы по данным средств контроля", - говорится в сообщении.

Далее ролик смонтирован в виде прогноза погоды.

"В целом все ясно", - сказано в конце ролика.

Под видео появились саркастические комментарии.

"Петросяны", "А можно информацию печатать хоть кратко???", "Это так трогательно - когда москали выражают мне в своих проблемах, как там по-кацапски: "кто о чем, а вшивый о бане"", "Вы серьезное ведомство или кучка школьников?", - комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", появилась реакция России на результаты экзит-полов по президентским выборам в Украине.