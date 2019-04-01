Официальные результаты выборов президента Украины 31 марта (обновляется)

В Украине состоялся первый тур выборов президента, в котором основная борьба развернулась между тремя кандидатами - Владимиром Зеленским, Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.

Вашему вниманию официальные результаты Центризбиркома, которые постоянно обновляются.

В УКРАИНЕ ВЫБИРАЮТ ПРЕЗИДЕНТА: ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ, ФОТО, ВИДЕО И КОММЕНТАРИИ

По состоянию на 00:55 обработано 3,85% бюллетеней.

1. Владимир Зеленский - 28,78%,

2. Петр Порошенко - 17,18%,

3. Юлия Тимошенко - 14,94%.

Зеленский и Порошенко пока выходят во второй тур.

Напомним, по последним данным экзит-полов, Зеленский выиграл выборы с результатом 30,6%, а Порошенко вышел во второй тур с результатом 17,8%.

Официальные результаты будут обнародованы 10 апреля.