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Традиции и духовность: в сети высмеяли туалетный позор России

среда, 03 апреля 2019, 01:23

В сети поднялась волна осуждения "туалетной проблемы" в России: более 22 процентов россиян не имеют доступа к централизованной канализации.

Об этом написал Сталингулаг в Twitter со ссылкой на данные Росстата.

""Около 22,6% россиян лишены доступа к централизованной канализации. 16,8% жителей пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% россиян система канализации вообще отсутствует. Среди жителей села централизованная канализация отсутствует у 66,5%" ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!", - говорится в сообщении.

Под постом появились язвительные комментарии.

"Если бы россияне не с*али в выгребные ямы, то в них срали бы солдаты НАТО", "Неудивительно,что все в говне", "Каждому сельчанину по унитазу! ( мелким текстом- к 2070 году)", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети смеются над пикантной опечаткой одного из российских СМИ, которое, вместо "вырастут пенсии", напечатало "вырастут пенисы".

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