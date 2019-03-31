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​Вырастут пенисы! Россиян порадовали неожиданным прорывом

воскресенье, 31 марта 2019, 18:01

В сети смеются над пикантной опечаткой одного из российских СМИ, которое, вместо "вырастут пенсии", напечатало "вырастут пенисы".

В соцсетях поднялась волна комментариев.

"В апреле у некоторых россиян вырастут пенисы", - сказано в тексте новости.

"Да пенисы тоже не плохо", "Тем, кто надеялся на пенсию, пенисы уже не волнуют", "Ну, хоть некоторые порадуются", "Главное, чтобы некоторые россияне не оказались женщинами", "Тоже неплохо,но лучше деньгами", "А на сколько вырастут? Интересуюсь...", - в таком духе комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось забавное видео, в котором с сарказмом рассказывается о "неблагодарных" россиянах, которые жалуются на жизнь в стране.

Также ранее сообщалось, что в течение ближайших трех десятков лет россияне вымрут.

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