Суд в Лондоне принял решение по Ассанжу: фото

Суд в столице Великобритании, Лондоне, оставил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под арестом до 12 июня.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, Ассанжа признали виновным в неявке в суд в 2012 году. Также его признали виновным в нарушении условий освобождения под залог.

Рассмотрение дела Ассанжа продолжится в королевском суде 12 июня, до этого он будет под арестом.

Напомним, Ассанж, гражданин Австралии, основал WikiLeaks в 2006 году. Несколько лет спустя на портале были опубликованы тысячи секретных документов США о ходе войны в Афганистане и Ираке, в том числе об инцидентах, связанных с расстрелом мирных жителей. В США за это на Ассанжа завели дело в связи с утечкой секретных данных. После выборов 2016 года к ним добавилось обвинение в причастности WikiLeaks к утечке данных о хакерских приемах ЦРУ и о публикации документов со взломанных серверов Демократической партии США.

США добиваются выдачи австралийца уже несколько лет, и в Америке основателю Wikileaks грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже. Но Ассанж и его адвокаты считали предъявленные ему в США обвинения политическими.

Летом 2010 года в Швеции началось следствие в отношении Ассанжа по уголовной статье за сексуальное насилие: именно после выдачи международного ордера по этому делу основателя Wikileaks в 2012 году задержали в Лондоне. После задержания Ассанж был временно освобожден под залог, но сбежал и укрылся на территории посольства Эквадора. Британские власти считают, что австралиец нарушил условия освобождения под залог и выдали ордер на арест Ассанжа.

В 2017 году шведское уголовное расследование в отношении основателя Wikileaks было прекращено, но британский ордер о нарушении условий досрочного освобождения все еще продолжает действовать.

Как ранее сообщал "Апостроф", 11 апреля в Британии основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали прямо в посольстве Эквадора.