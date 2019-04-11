​Британские копы "взяли" постаревшего основателя WikiLeaks: видео резонансного задержания

11 апреля в Британии прямо в посольстве Эквадора арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Видео ареста опубликовал таблоид The Sun.

Ордер на арест Ассанжа был выписан в 2012 году, когда он нарушил условия досрочного освобождения.

Ассанж жил в здании посольства с 2012 года на основании того, что Эквадор предоставил ему временное убежище. Тогда выдачи Ассанжа начали добиваться США, а в Швеции на него завели уголовное дело.

Британская полиция подчеркивает, что полицейские были приглашены в здание сотрудниками посольства, которые пытались заставить Ассанжа покинуть здание с лета 2018 года: его лишили интернета, отключили от Сети все его компьютеры и телефоны и отказались предоставлять дополнительную охрану. Но Ассанж покидать здание отказывался.

По данным Guardian, за время пребывания Ассанжа в посольстве, на его содержание и охрану были потрачены по меньшей мере $5 млн, что является большой суммой для эквадорского бюджета. На прошлой неделе источники в Wikileaks объявили, что Эквадор может "выставить" Ассанжа из здания, несмотря на то, что ему грозит арест.

Сейчас Ассанжа содержат в полицейском участке в Лондоне, в ближайшее время он предстанет перед британским судом.

Ассанж, гражданин Австралии, основал WikiLeaks в 2006 году. Несколько лет спустя на портале были опубликованы тысячи секретных документов США о ходе войны в Афганистане и Ираке, в том числе об инцидентах, связанных с расстрелом мирных жителей. В США за это на Ассанжа завели дело в связи с утечкой секретных данных. После выборов 2016 года к ним добавилось обвинение в причастности WikiLeaks к утечке данных о хакерских приемах ЦРУ и о публикации документов со взломанных серверов Демократической партии США.

США добиваются выдачи австралийца уже несколько лет, и в Америке основателю Wikileaks грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже. Но Ассанж и его адвокаты считали предъявленные ему в США обвинения политическими.

Летом 2010 года в Швеции началось следствие в отношении Ассанжа по уголовной статье за сексуальное насилие: именно после выдачи международного ордера по этому делу основателя Wikileaks в 2012 году задержали в Лондоне. После задержания Ассанж был временно освобожден под залог, но сбежал и укрылся на территории посольства Эквадора. Британские власти считают, что австралиец нарушил условия освобождения под залог и выдали ордер на арест Ассанжа.

В 2017 году шведское уголовное расследование в отношении основателя Wikileaks было прекращено, но британский ордер о нарушении условий досрочного освобождения все еще продолжает действовать. Основатель Wikileaks опасался, что если он покинет здание, он может быть арестован или захвачен представителями США.

Как сообщал "Апостроф", в мае 2018 года консультанта президентской кампании Трампа спецпрокурор Роберт Мюллер вызвал на допрос из-за возможной связи с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.