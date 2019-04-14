Российская интервенция: лидер оппозиции Венесуэлы сделал громкое заявление

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо уверен, что российские и кубинские военные находятся на территории страны.

Об этом сообщает Clarin.

"В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро (президент Венесуэлы – прим. ред.). Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных", - подчеркнул Гуайдо.

В частности, оппозиция «никогда не рассматривала военный вариант решения кризиса в Венесуэле».

"Только Мадуро рассматривает возможность военной интервенции, когда разговаривает с Башаром Асадом (президентом Сирии – прим. ред.) и обещает превратить страну в еще одну Сирию, и когда открывает рейсы между Тегераном и Каракасом", - сказал лидер оппозиции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети указали на причастность России к расстрелу митингующих в Венесуэле.