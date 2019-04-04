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В сети указали на причастность России к расстрелу митингующих в Венесуэле: опубликовано видео

четверг, 04 апреля 2019, 07:43

В охваченной протестами Венесуэле, в городе Кабимас, неизвестные с борта гражданского вертолета открыли стрельбу по митингующим против режима действующего президента страны Николаса Мадуро.

Об этом сообщает в Twitter венесуэльский телеканал VPI.

На видеозаписи, которую обнародовал телеканал, видно, как над городом летит вертолет, из которого по улицам ведется стрельба; попавшие под обстрел люди пытаются укрыться. Пока нет информации о том, что в результате обстрела среди протестующих есть погибшие или пострадавшие.

Блогер под ником Vitauskas провел параллели между стрельбой по протестующим в Украине во время Майдана и Венесуэле, а также намекнул на возможную связь снайперов с Россией.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Венесуэле уже несколько месяцев продолжается политический кризис. США и ряд других стран признали президентом республики главу Национальной ассамблеи и лидера протестов Хуана Гуайдо. Николаса Мадуро в качестве законного лидера Венесуэлы признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: продолжение по украинскому сценарию и что потеряет Россия.

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