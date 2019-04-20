Много людей погибло в ДТП с пассажирским автобусом в Казахстане: страшные фото

Утром в субботу, 20 апреля, в Казахстане произошло масштабное тройное ДТП с участием автобуса, в котором погибли 11 человек и десятки получили травмы.

Об этом передает местное издание Тengrinews.kz, публикуя фото с места аварии.

Так, на 181 километре автодороги "Алматы-Ташкент" автомобиль Toyota столкнулся с грузовым авто. В это время по трассе также ехал пассажирский автобус, который пытаясь уйти от столкновения, перевернулся.

В результате ДТП на месте погибли восемь человек, 32 человека попали в больницу, где от полученных травм скончались еще три человека.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Казахстане пассажирский поезд "Астана-Алматы" сошел с рельсов, в результате чего есть погибшие.