В Париже горит Версаль: первое видео ЧП

23 апреля случился пожар в бывшей резиденции французских королей в Париже - Версале.
Об этом сообщают пользователи в Twitter.
В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где и находится Версаль.
Пользователи Twitter начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента. При этом полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться.
На данный момент точной информации о причине пожара, его масштабе нет. Известно, что возгорание началось на складе.
Как сообщал "Апостроф", в столице Франции, Париже, произошел масштабный пожар в мировом памятнике истории и архитектуры, соборе Парижской Богоматери.