В Париже горит легендарный древний собор: жуткие видео и фото

В понедельник, 15 апреля, в столице Франции, Париже, загорелся собор Парижской Богоматери (известный также как Нотр-Дам-де-Пари).

В социальных сетях публикуют видео и фото с места пожара.

Французские СМИ сообщают, что пожар в Соборе начался, по предварительным данным, из-за неосторожности во время ремонтных работ.

Информации о пострадавших пока нет. Туристы и прихожане эвакуированы из собора. Вокруг здания выстроен кордон безопасности, за который не пускают зевак.

Собор Парижской Богоматери - одна из известнейших символов Парижа и мировая достопримечательность. Также является важнейшим памятником средневековой готической архитектуры. Возводился в период 1163—1345 годов.

Прямая трансляция с места событий:

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 апреля в канадском городе Гамильтон в провинции Онтарио произошел пожар в Украинском культурном центре.