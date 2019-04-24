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В Египте обнаружили древнюю гробницу с мумиями детей: опубликованы фото

среда, 24 апреля 2019, 23:50
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Археологи обнаружили в Египте нетронутую древнюю гробницу с десятками мумий, в том числе и детей.

Об этом сообщает телеканал BBC.

Такую масштабное захоронение обнаружила группа археологов на юге Египта в провинции Асуан. Как установили, гробница относится к периоду греко-римского владычества (332 года до н.э. - 395 года н.э.).

По словам ученых, гробница большая и просторная - состоит из нескольких комнат. Место захоронения полностью выдолблено внутри скалы. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по каменной лестнице, вход к которой был замурован каменной стеной - за счет этого захоронение осталось нетронутым на протяжении двух тысячелетий.

Как сообщает египетское министерство по делам древностей, по надписям внутри гробницы удалось установить имя "основного" захороненного - Тийт, однако в общей сложности в подземном склепе было обнаружено три десятка мумий, в том числе забальзамированных детских тел.

Тело самого Тийта было уложено в украшенный росписью деревянный саркофаг, который позже распался на части. Также рядом были обнаружили фрагменты другого саркофага, собрав которые вместе, можно прочитать целый текст с упоминанием имени усопшего, а также заклинания и молитвы, обращенные к богам Древнего Египта - Хнуму, Сатис, Анукет и Хапи.

В погребальных камерах археологи нашли десятки амфор с благовониями и других жертвенных сосудов с подношениями богам. Рядом с четырьмя мумиями были расставлены блюда с едой.

"Два мумифицированных тела (по всей видимости, мать и ее ребенок) были уложены друг на друга и укрыты расписным картонажем - многослойным папирусом, который традиционно использовался в Древнем Египте для создания посмертных масок и саркофагов, повторяющих контуры тела. Еще несколько детей были захоронены отдельно, в прилегающей боковой галерее", - говорится в сообщении.

По словам итальянского профессора Патриции Пьячентини, которая руководит раскопками, среди всех артефактов лучше всего сохранились носилки, на которых в гробницу спускали тела. Они сделаны из двух пальмовых жердей, между которыми натянута расписная ткань.

У входа в основную камеру стояло несколько сосудов с дегтем, который использовался для бальзамирования, и готовый к росписи, но еще не раскрашенный картонаж, а также масляная лампа.

Слева и справа от входа были найдены многочисленные фрагменты посмертных масок и прекрасно сохранившаяся статуэтка Ба - птицы с человеческим лицом, которая олицетворяет душу усопшего.

Как сообщал "Апостроф", археологи обнаружили мумии мышей и других животных в древнеегипетской гробнице неподалеку от города Сохаг.

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