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​Говорили про Украину: у Путина раскрыли новые детали переговоров с Трампом

пятница, 03 мая 2019, 21:34
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Президенты Дональд Трамп и Владимир Путин во время последнего телефонного разговора обсудили Украины и победителя президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Путина.

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно сделать реальные шаги по реализации Минских договоренностей, которые имеют ключевое значение для решения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении.

Президенты США и России обсудили "текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество".

"Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтверждено взаимный настрой за активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности", - рассказали в Путина.

Отмечается, что Путин рассказал Трампу об итогах встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке. Также они обсудили ситуацию в Венесуэле.

"Достигнута договоренность о продолжении контактов на различных уровнях. Главы государств выразили удовлетворение разговором, которая состоялась, и которая имела деловой и конструктивный характер", - подытожили в Кремле.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

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