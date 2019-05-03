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​Трамп и Путин поговорили впервые за год: о чем шла речь

пятница, 03 мая 2019, 20:05
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Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе телефонного звонка в пятницу обсудили ситуацию в Венесуэле, КНДР, а также доклад спецпрокурора Роберта Мюллера.

Сообщает CNBC со ссылкой на заявление представителя Белого дома Сары Сандерс.

По ее словам, беседа длилась более часа.

"Лидеры также обсудили торговлю и потенциальное соглашение по ядерным вооружениям при участии Китая", - заявила Сандерс журналистам.

Она отметила, что Трамп и Путин вскользь затронули тему доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

"Оба лидера знали, что там не было сговора", - сказала она.

"Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Как сообщал "Апостроф", США может применить военную силу в Венесуэле, если развитие событий в этой стране не оставит иного выхода.

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