​В США рассказали о возможности военного вторжения в Венесуэлу

США может применить военную силу в Венесуэле, если развитие событий в этой стране не оставит иного выхода.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Радио Свобода".

При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты.

Госсекретарь США уверен, что в силовых структурах Венесуэлы уже работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам Помпео, после того, как в Венесуэлу вторглись кубинские военные, российская сторона последовала их примеру. Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели опорный пункт в нескольких сотнях миль от ее территории, подчеркнул политик.

Около 100 российских военных прибыли в Венесуэлу в марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключенных соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили.

Детально о событиях в Венесуэле читайте в материале "Апострофа": Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды.