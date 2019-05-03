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​В США рассказали о возможности военного вторжения в Венесуэлу

пятница, 03 мая 2019, 18:39
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США может применить военную силу в Венесуэле, если развитие событий в этой стране не оставит иного выхода.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает "Радио Свобода".

При этом Помпео подчеркнул, что для мирного урегулирования кризиса в Венесуэле Вашингтон намерен использовать все дипломатические и политические инструменты.

Госсекретарь США уверен, что в силовых структурах Венесуэлы уже работают сотни связанных с Россией специалистов. По словам Помпео, после того, как в Венесуэлу вторглись кубинские военные, российская сторона последовала их примеру. Вашингтон не хочет допустить, чтобы страны, которые хотят подвергнуть Америку опасности, имели опорный пункт в нескольких сотнях миль от ее территории, подчеркнул политик.

Около 100 российских военных прибыли в Венесуэлу в марте. В Москве и Каракасе заявили, что они будут участвовать в реализации ранее заключенных соглашений о военно-техническом сотрудничестве. В США действия Москвы резко осудили.

Детально о событиях в Венесуэле читайте в материале "Апострофа": Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды.

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