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​Появились "адские" фото последствий ракетных ударов по Израилю

понедельник, 06 мая 2019, 07:36
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На протяжении 36 часов боевики выпустили по Израилю 700 ракет, много погибших и пострадавших.

Об этом сообщает "Дежурный по Израилю".

"Трагичные промежуточные итоги. Более 700 ракет за 36 часов были выпущены боевиками по Израилю. Трое израильтян погибли, 130 пострадавших. С палестинской стороны погиб 21 человек, 90 человек ранено, большая часть погибших боевики ХАМАСа или "Исламского джихада". Есть также информация о гибели людей в Газе после падения ракеты ХАМАСа", - говорится в сообщении.

По информации издания Jerusalem Post Палестина и Израиль утром 6 мая достигли соглашения о прекращении огня при посредничестве Египта.

Среди жертв – четыре израильтянина. Почти 80 человек получили ранения. В частности, был убит отец четырех детей в Ашкелоне, в дом которого попала ракета, когда он вышел на улицу покурить.

Также погибли 64-летний водитель, в машину которого попала противотанковая ракета, 23-летний житель Ашдода, когда он бежал в бомбоубежища, и бедуин.

Как сообщал "Апостроф", 5 мая израильские военнослужащие сообщают, что менее чем за 24 часа сторонниками радикальных группировок из сектора Газа было выпущено 430 ракет.

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