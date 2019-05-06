​В США "раскрыли" новый безумный замысел России: видео

Россия готовит из китов шпионов, чтобы добиться доминирования в Арктике.

Об этом с сарказмом заявили авторы сатирической передачи The Daily Show.

Комментируя обнаружение у берегов Норвегии белухи в обвесе с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга", ведущий шоу Тревор Ноа предположил, что за этим скрывается "безумный замысел русских". По его словам, это вписывается в один ряд с созданием в Арктике российской военной базы "Северный клевер", а также с установлением российского флага подо льдами Северного полюса.

Вместе с тем ведущий усомнился в эффективности шпиона, которого можно перевербовать кусочком рыбы.

Ноа также отметил, что, помимо России, остальные страны в регионе также пытаются закрепиться в Арктике. Он объяснил, что это происходит из-за полезных ресурсов на десятки триллионов долларов, скрытых в Арктике.

Видео представлено на английском языке.

Как сообщал "Апостроф", в Норвегии, город Финнмарк, местные рыбаки обнаружили кита-белуху с прикрепленной к нему "упряжкой", с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга". В Норвежском арктическом университете после изучения животного, выдвинули гипотезу, что кит принадлежал российскому военно-морскому флоту.