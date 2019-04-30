От российских военных в Норвегию сбежал ручной кит: фото и видео

В Норвегии, город Финнмарк, местные рыбаки обнаружили кита-белуху с прикрепленной к нему "упряжкой", с надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".

Об этом сообщил норвежский канал NRK.

В Норвежском арктическом университете после изучения животного, выдвинули гипотезу, что кит принадлежал российскому военно-морскому флоту. При этом официальные источники российских ВС утверждают, что китов никоим образом ни для боевых действий, ни для разведки, не используют.

"Общался с некоторыми российскими исследователями, и они подтвердили, что ничего подобного не делают. Мне сообщили, что, скорее всего, это российский флот в Мурманске", - рассказал сотрудник Норвежского института.

В сюжете сообщалось, что кит в туго затянутой "упряжке" сам несколько раз подплывал к лодкам рыбаков, следовал и кружил вокруг них. Он, очевидно, был приручен и позволял рыбакам себя гладить.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России военные утопили танк-вездеход"Армата", который российские СМИ называли одной из главных разработок РФ последних лет. Основной особенностью "Арматы" было названо наличие в кабине санузла.