​Катастрофа в Шереметьево: опубликованы переговоры пилота и диспечтера

Опубликована расшифровка переговоров сотрудников экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, в котором погиб 41 человек.

Расшифровку записи публикует LIFE SHOT.

Как следует из представленной записи, службы авиаузла оказались не готовы к критической ситуации. Изначально летчики сажали самолет в штатном режиме. В итоге при посадке лайнера рядом с полосой не дежурили пожарные машины и медики скорой помощи.

В ходе переговоров экипажа и диспетчерами звучит фраза "самолет горит в молнии".

Как сообщал "Апостроф", спровоцировать катастрофу самолета SSJ-100 в "Шереметьево" мог скачок напряжения при попадании в грозовой фронт, а также неоправданные действия пилотов.