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​Первые данные с "черных ящиков" разбившегося Superjet: в чем причина трагедии

вторник, 07 мая 2019, 18:31
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Спровоцировать катастрофу самолета SSJ-100 в "Шереметьево" мог скачок напряжения при попадании в грозовой фронт, а также неоправданные действия пилотов.

Об этом сообщил российскому изданию "Интерфакс" источник знакомый с ходом расследования.

По его словам, первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета уже скопированы и анализируются.

"Исходя из полученных данных, после взлета самолет попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти. Одновременно, предположительно, в генераторе произошел скачок напряжения, за которым последовала серия отказов систем самолета", - сказал источник.

Затем экипаж запросил возврат на аэродром вылета и приступил к вынужденной посадке.

"Однако логику отдельных действий пилотов пока понять не удается. Так, при подходе к полосе самолет начал проваливаться под глиссаду, а экипаж стал по неустановленной причине увеличивать скорость. В результате они приземлились ближе к середине полосы с повышенной скоростью", - сказал источник.

Известно, что Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Основные версии, которые рассматривает следствие - недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна и неблагоприятные метеоусловия.

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки.

Как сообщал "Апостроф", пассажир самолета SSJ-100 Олег Молчанов, который выходил последним из горящего лайнера, рассказал подробности происходящего внутри.

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