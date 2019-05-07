​В России приняли неожиданное решение по блогеру, ловившему покемонов в храме

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вторник, 07 мая 2019, 23:33
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Куйбышевский районный суд Петербурга снял с видеоблогера Руслана Соколовского судимость по статье об экстремизме.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Такое решение суд принял по ходатайству защиты в связи с частичной декриминализацией статьи об экстремизме, сообщил адвокат правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов, защищающий Соколовского.

По статьям об оскорблении чувств верующих и использовании авторучки для негласного получения информации суд посчитал Соколовского отбывшим наказание - с учетом нахождения под стражей и домашним арестом.

"Значит и в этой части погашается судимость. Руслан Соколовский теперь считается несудимым", - сказал Черкасов.

В мае 2017 года блогер Руслан Соколовский был приговорен к трем с половиной годам условно из-за публикации видео, в котором он играет в игру Pokemon Go в екатеринбургском Храме-на-Крови. Блогера признали виновным по трем уголовным статьям: об экстремизме, оскорблении чувств верующих и использовании специальных технических средств для негласного получения информации. Позже срок ему снизили до двух лет и трех месяцев условно.

Как сообщал "Апостроф", в Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб РФ арестовали бывшего "министра финансов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент".

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