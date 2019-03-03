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В России арестовали "экс-министра" ДНР, воровавшего деньги Путина

воскресенье, 03 марта 2019, 12:27

В Ростове-на-Дону сотрудники спецслужб РФ арестовали бывшего "министра финансов и сборов ДНР" Александра Тимофеева по прозвищу "Ташкент".

Об этом сообщает DonDay.ru.

Отмечается, что Тимофеева задержали и доставили в Москву для проведения следственных действий.

Сам Тимофеев - уроженец Невинномысска Ставропольского края. Однако его детство прошло на Донбассе, куда родители переехали в 1972 году.

Тимофеев активно участвовал в оккупации Донбасса. В ноябре 2014 года его назначили "министром финансов и сборов ДНР". В 2016 году "Ташкент" стал "исполняющим обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР". Параллельно Тимофеев вел бизнес.

После того как был ликвидирован главарь ДНР Александр Захарченко, а его место занял Денис Пушилин, Тимофеева освободили от всех должностей. Потеряв все привилегии, он уехал из ДНР и в последнее время жил в Ростове.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация, что группа "московских ревизоров" из Контрольного управления, Минэкономики и Минфина РФ начала расследование деятельности Захарченко и его сообщников. В частности, было установлено, что экс-главарь ДНР и его окружение похитили и присвоили более 24 миллиардов рублей.

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