В Мьянме произошло страшное ЧП с пассажирским самолетом: первые фото

В Мьянме в среду, 8 мая, произошла катастрофа с самолетом, в результате чего более 10 человек получили ранения.

Об этом сообщается в Telegram-канале Раньше всех. Ну почти., публикуя фото с места ЧП.

"Самолет авиакомпании Biman из Бангладеш потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы – Синьхуа. Источники из авиационной отрасли сообщили The Myanmar Times, что Bombardier Dash 8 Q400 соскользнул с взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что разбившийся самолет в аэропорту Мьянмы развалился на три части. Источники в представительстве Бангладеш в Янгоне заявили, что самолет перевозил 17 пассажиров, 15 из них получили ранения. Их доставили в госпиталь в Янгоне.

Как сообщал "Апостроф", спровоцировать катастрофу самолета SSJ-100 в "Шереметьево", которая произошла 5 мая, мог скачок напряжения при попадании в грозовой фронт, а также неоправданные действия пилотов.