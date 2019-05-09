В Москве заметили ряженого "ветерана" со странными наградами: фото

На параде в российской столице, посвященному 9 мая, заметили "ветерана" с непонятными орденами.

Соответствующее фото опубликовано в одном из российских пабликов.

"Кто-нибудь может определить, что это за чудо-юдо?Сдается мне, что это обер-фельдфебель барон фон Триппербах. Куда смотрят организаторы, когда пускают на такое святое мероприятие подобные экземпляры!", - говорится в сообщении.

На жакете у мужчины прикреплены ордена за непонятно какие заслуги, и непонятно кем выданные.

"Герой Советского Союза, но в орденских колодках нет Ордена Ленина. Далее орден Святого Георгия 4 степени. Затем вообще непонятно что и за что. На правой стороне груди набор знаков напоминающих ордена Ким Ир Сена. Но самое фееричное на плечах. Я сначала подумал, что там вензель Императора Николая Второго. Но оказалось круче - на генеральский погон прилеплен Герб России. Ну а чего стесняться то! Не иначе еще один Фельдмаршал КГБ СССР", - сообщает автор поста.

Как сообщал "Апостроф", во время празднования Дня победы в Москве на Красной площади один из ветеранов при встрече с президентом России Владимиром Путиным неожиданно начал благодарить его за "операцию с Крымом".