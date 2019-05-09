На Красной площади "ветеран" прогнулся перед Путиным, вспомнив Крым: видео

Во время празднования Дня победы в Москве на Красной площади один из ветеранов при встрече с президентом России Владимиром Путиным неожиданно начал благодарить его за "операцию с Крымом".

Соответствующий ролик опубликовали в сети.

На видео видно, как Путин идет и жмет руки ветеранам Великой отечественной войны. Один из них эмоционально начал благодарить президента России за операцию по оккупации Крыма.

"Я восхищен вашей операцией с Крымом, молодец!" - сказал мужчина, не отпуская руку Путина.

В комментариях пользователи усомнились в том, что перед Путиным были действительно ветераны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Грузии 9 мая провели антироссийскую акцию с известной кричалкой про Путина.