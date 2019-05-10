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В ракетных испытаниях КНДР нашли российский след: опубликованы фото и видео с полигона

пятница, 10 мая 2019, 13:23
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Фото: willow200man.livejournal.com

КНДР испытала баллистические ракеты малого радиуса действия.

Об этом в пятницу, 10 мая, сообщили в министерстве обороны Южной Кореи.

Уточняется, что северокорейские ракеты пролетели 420 и 270 километров соответственно, при этом апогей траектории полета достигал высоты от 45 до 50 километров.

При этом, эксперты уже успели проанализировать запуск ракет. По их данным, показаны ракеты и пусковые установки очень похожи на российские ракетные комплексы ближнего радиуса действия "Искандер". Эти комплексы были взяты на вооружение около десяти лет назад.

В частности, о родстве выпущенных военными КНДР ракет с российскими говорит и один из ведущих немецких экспертов по ракетной отрасли КНДР Маркус Шиллер.

"Во всем этом заметен отпечаток российских технологий", - сказал он в интервью информагентству AP.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, при каком условии США будут помогать КНДР.

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