На Бали дымится один из опаснейших вулканов планеты: видео и онлайн трансляция

В Индонезии, на острове Бали, вновь начал дымится один из крупнейших вулканов страны и самый большой на острове – Агунг.

На Youtube канале "VolcanoYT" ведется онлайн трансляция возможного извержения.

Не так давно, 21 апреля уже произошло извержение Агунга. Тогда столб пепла поднялся на высоту около двух километров над горой, местным жителям раздали защитные маски и запретили приближаться к горе ближе, чем на четыре километра. Все рейсы международного аэропорта Бали были отменены. Извержению присвоили третий уровень опасности из четырех.

Отметим, Агунг является высшей точкой острова Бали (2997 м) и считается священной горой у местных жителей.В отличие от остальных активных вулканов Индонезии, в историческое время известно лишь пять раз, когда Агунг давал о себе знать.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", древний супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории США, может в любой момент активизироваться и уничтожить как минимум один континент.