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Возле украинской границы в авиакатастрофе погиб сотрудник Минобороны Беларуси: фото и видео

суббота, 11 мая 2019, 08:34
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9 мая в румынской лесопосадке в селе Сэпынца упал вертолет, на борту которого находился 47-летний гражданин Беларуси Дмитрий Костиков. На родине мужчину искали более двух месяцев.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Речь идет о местности, которая вплотную расположена к границе с Украиной - по ту сторону реки Тиса от села Сэпынца расположены украинские села Бедевля и Тересва, Тячевского района Закарпатской области.

Информацию о трагедии официально уже подтвердили в полиции и прокуратуре округа, которая открыла производство и должна выяснить все обстоятельства трагедии.

Некоторые из них уже обнародовали румынские СМИ. Так, по информации ряда румынских изданий, обнаружено вертолет российского производства, который предназначен для использования в гражданских целях, в частности для орошения полей. Возможна модель - Ка-26. В то же время, пишут издания, воздушное судно было без каких-либо регистрационных знаков и пересекли воздушное пространство Румынии нелегально. Наиболее вероятно - переправляя контрабандные сигареты, однако о каких-либо находки сигарет вблизи вертолета румынские СМИ не сообщают.

В то же время, сообщают о обнаружен труп мужчины возле вертолета, который наиболее вероятно и был пилотом судна. Официально полиция Румынии пока не предоставила никакой информации об этом человеке, пообещав установить личность и предоставить подробности.

Кроме того, некоторые румынские издания со ссылкой на собственные источники информируют, что обнаружен труп - это 48-летний белорус из Минска Дмитрий Костиков 1971 года, который 5 марта отправился со столицы Беларуси поездом во Львов, а потом в Мукачево, где собственно исчез.

Также по предварительной информации из источников в правоохранительных органах Румынии, тело пилота обнаружили уже на стадии разложения, то есть наиболее вероятно, что авария произошла 2-3 недели назад. По предварительной версии румынских правоохранителей, вертолет летел слишком низко, чтобы его не заметили пограничники и зацепил деревья - и потому упал.

Также известно, что погибший был сотрудником Минобороны Беларуси.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Улан-Удэ (Россия) при взлете упал вертолет, погибли четыре человека.

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