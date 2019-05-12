​Каким оружием Путин грозил миру на параде 9 мая: в США дали ответ

Стало известно, какую военную технику продемонстрировали российские вооруженные силы во время парада на 9 мая.

Об этом говорится в апрельском отчете американской аналитической учреждения Stratfor.

Так, российские вооруженные силы насчитывают почти миллион военнослужащих, и, несмотря на устаревшее оборудование и слабую промышленную базу, все еще остаются мощными, отмечают исследователи.

Противовоздушные установки "С-400", скандально известные из-за поставок в Китай, Индию и Турцию, является наиболее современными в российском арсенале. Наличие и распространение этих ракет часто вызывает споры на международном уровне.

Система противовоздушной обороны "Бук" находится на вооружении российских вооруженных сил с 1979 года. После модернизации, установки служат промежуточным звеном между стратегическими оборонительными системами и точечными системами типа "Панцирь".

"Ярс РС-24" является улучшенным вариантом "Тополь-М" и может нести ракеты с ядерным зарядом радиусом действия около 11000 километров.

Россия, как правило, больше полагается на артиллерию в ведении войны, отмечают американские аналитики. "Мста-С" является основой подвижного артиллерийского склада России, в то время, как артиллерия на основе шасси "Армата" все еще находится в стадии наработки.

"Армата" и "Т-14" - амбициозные проекты, отмечают эксперты, однако, Россия пока не может продвинуть эти модели дальше прототипа и начать их производство. "Т-14" считают символом модернизации вооруженных сил России - башня танка была модернизирована, чтобы позволить экипажу быть изолированным в кабине.

Авиация - Россия поддерживает значительные воздушные возможности через модернизацию "Миг-24" и "Су-30М", несмотря на то, что военные силы России не смогли еще начать производить значительное количество самолетов пятого поколения.

Несмотря на старую конструкцию, Россия продолжает производство и ремонт "Ту-160" и "Ту-22", отмечают аналитики.

Россия давно придает приоритетное значение разработке боевых вертолетов и в 1960-х была одной из первых, кто ввел боевые возможности "Ми-24", вспоминают аналитики. Преемник серии "Ми-24" - "Ми-28" является ответом на американские "Апачи АР-64".

Как сообщал "Апостроф", в Калининградской области РФ развернуто комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", который глушит каналы связи и управления в радиусе до 8000 км.