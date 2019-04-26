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Россия развернула мощное оружие у границы с ЕС: фото и видео

пятница, 26 апреля 2019, 15:39
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В Калининградской области РФ развернут комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Мурманск-БН", который подавляет каналы связи и управления в радиусе до 8 тысяч километров.

Первые машины уже переданы Балтийскому флоту, передают "Известия".

Комплекс может лишать связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск. Данная модификация поступила на вооружение в российскую армию в конце 2018 года.

Отмечается, что Центр РЭБ — одна из самых секретных частей Балтфлота, которая была создана в 1969 году в поселке Янтарный как 222-й батальон "Спецназ". В 1975 году его переформировали в 218-й отдельный морской полк, а затем — в отдельный полк радиоэлектронной борьбы. На его базе и была создана нынешняя воинская часть РЭБ.

Комплекс в прошлом году удачно прошел испытания. В походном состоянии аппаратура "Мурманска" располагается на 7 автомобилях "КамАЗ".

"Его работа может нарушить связь боевых кораблей, самолетов и сухопутных военных подразделений в странах Восточной, Центральной Европы и Балтийского региона. В первую очередь здесь речь идет о Скандинавии. А также в акваториях Балтийского моря и северо-западной части Атлантического океана", - рассказал военный эксперт Антон Лавров.

Как сообщал "Апостроф", в марте 2019 года в России провели испытания ослепляющего оружия "Филин".

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