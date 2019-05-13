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Свадебный кортеж попал в страшное ДТП: 15 погибших

понедельник, 13 мая 2019, 03:10
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В Индии (штат Андхра-Прадеш) произошло масштабное ДТП с участием свадебного кортежа, в результате которого 15 человек погибли и еще шестеро получили травмы.

Об этом сообщает Синьхуа.

На месте выяснилось, что пассажирский автобус столкнулся с другим автомобилем в районе Курнул штата Андхра-Прадеш. Вследствие - 13 человек погибли на месте, еще двое скончались чуть позже в больнице.

Известно, что жертвами ДТП оказались жители штата Телангана, которые как раз возвращались домой со свадьбы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Индии произошло смертельное ДТП с участием 50 автомобилей, в результате которого восемь человек погибли и несколько пострадали.

Также в США (штат Луизиана) произошла авария с участием десяти авто, некоторые из которых загорелись, в результате чего четыре человека погибли и 13 получили ранения.

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