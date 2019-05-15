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Золотые руки: в сети высмеяли ядерное ЧП, устроенное Россией в Турции

среда, 15 мая 2019, 00:01
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В бетоне фундамента АЭС "Аккую" в Турции, которую строит российская госкорпорация "Росатом", обнаружили трещины.

Об этом в начале мая сообщило издание Haberturk.

Как передает издание, первую трещину нашли в июле 2018 года. После того как "Росатом" перезалил бетон, регулятор обнаружил новую трещину - работы по ее устранению закончились в сентябре.

При этом, в "Росатоме" заверили, что строительство АЭС "Аккую" сейчас идет в соответствии с графиком и без нарушений.

В сети тут же стали обсуждать фиаско российских строителей в Турции.

"В Турции начала трескаться АЭС, которую строит РФ. Русня производит только *овно и войну. Точка", - комментирует скандал блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter.

Отметим, что проект атомной электростанции "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли пузатых бомбардировщиков Путина.

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