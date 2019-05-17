Свергли гадов: экс-депутат Госдумы привел Украину в пример россиянам

Чтобы в России произошли перемены, нужно брать пример с Украины, где "свергли гадов" и начали жить лучше.

Такое мнение выразил "Апострофу" российский оппозиционер, экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев.

Россиянин рассказал, что для него получение украинского гражданства является чрезвычайно важным событием.

"Так как я на светлой стороне силы, для меня это важное ощущение, потому что все то, что происходило между нашими странами последние годы, было крайне дискомфортно. Во-вторых, это возможность более эффективно заниматься тем, чем я занимаюсь. А занимаюсь я инвестиционным процессом, привлечением денег в украинскую экономику", - рассказал Пономарев.

По его словам, для того, чтобы в России произошли позитивные изменения, нужно сменить действующую власть, а ключ к переменам в РФ находится именно в Украине.

"Для того, чтобы произошли перемены в России, чтобы прекратилась эта война и чтобы наконец вернулась свобода, нужно, чтобы был пример украинцев, которые этих гадов свергли и начали жить лучше. Вот это для любого человека, который хочет перемен в России, является приоритетной задачей. Я искренне убежден, что сейчас ключ к тому, чтобы в России начались перемены, находится именно здесь", - считает Пономарев.

Одновременно он заявил, что собирается в Украине заниматься тем, чем будет полезен стране.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Ключ к переменам в России лежит в Украине - Илья Пономарев об украинском гражданстве и отношениях с Россией.