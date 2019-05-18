​Топ-чиновник в Европе ушел в отставку из-за скандальных кадров с "богатой россиянкой": видео

Действующий вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала, который может серьезно пошатнуть позиции правительства и стать серьезным аргументом в кампании к выборам Европарламента.

Об этом говорится в материале немецких изданий Süddeutsche Zeitung и Spiegel, которые обнародовали тайные видеозаписи встречи Штрахе с "богатой россиянкой" на Ибице в 2017 году.

Видеозаписи были сделаны на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На них присутствовал лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус. Его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом русском и английском.

Женщину представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента Путина, якобы хотела инвестировать несколько сотен миллионов евро неизвестного происхождения в Австрию. При этом, как выяснилось, вилла была переполнена скрытыми камерами, а сама россиянка оказалась "приманкой", подставным лицом, чтобы вывести на чистую воду Штрахе.

На видео женщина и ее компаньон обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью проводить в ней линию FPÖ, в обмен же рассчитывали на "понимание" партии.

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