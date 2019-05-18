RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 мая

15:53
​Машины всмятку: появились фото жуткого ДТП с пострадавшими в Киеве
15:42
Сердючка пристыдила крупное британское издание за фото двойника на Евровидении
15:31
Латвия - Россия 1-3: видео матча ЧМ по хоккею
15:26
Дания - США 1-7: видео матча ЧМ по хоккею
15:19
​Топ-чиновник в Европе ушел в отставку из-за скандальных кадров с "богатой россиянкой": видео
15:14
​Зеленский рискует угодить в кадровую ловушку в областях, - эксперт
14:49
​Стало известно о ЧП с самолетом, летевшим из Киева в Египет
14:46
Ким Кардашьян раскрыла имя новорожденного сына: первое фото малыша
14:24
Евровидение 2019: онлайн трансляция финала
14:15
​Убийство Гандзюк: возле АП собрались около сотни активистов, фото и видео
13:29
На инаугурацию Зеленского перекроют ряд улиц в Киеве: опубликован перечень
13:28
Под Харьковом СБУ разоблачила полицейских, "крышующих" наркоторговцев: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Топ-чиновник в Европе ушел в отставку из-за скандальных кадров с "богатой россиянкой": видео

суббота, 18 мая 2019, 15:19
переглянути новину українською

Действующий вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе оказался в центре скандала, который может серьезно пошатнуть позиции правительства и стать серьезным аргументом в кампании к выборам Европарламента.

Об этом говорится в материале немецких изданий Süddeutsche Zeitung и Spiegel, которые обнародовали тайные видеозаписи встречи Штрахе с "богатой россиянкой" на Ибице в 2017 году.

Видеозаписи были сделаны на вилле на острове Ибица в июле 2017 года. На них присутствовал лидер Австрийской партии свободы (FPÖ) Штрахе, его соратник, а ныне глава FPÖ в парламенте Иоганн Гуденус. Его жена, неизвестный мужчина и женщина, которая говорит главным образом русском и английском.

Женщину представили австрийским политиками как Алену Макарову, племянницу олигарха из окружения президента Путина, якобы хотела инвестировать несколько сотен миллионов евро неизвестного происхождения в Австрию. При этом, как выяснилось, вилла была переполнена скрытыми камерами, а сама россиянка оказалась "приманкой", подставным лицом, чтобы вывести на чистую воду Штрахе.

На видео женщина и ее компаньон обещали выкупить 50% влиятельной венской газеты Kronen-Zeitung с целью проводить в ней линию FPÖ, в обмен же рассчитывали на "понимание" партии.

Как сообщал "Апостроф", в России скандал из-за бегства в Европу "космического" топ-менеджера.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Начхать на Украину: о чем Путин пытается договориться с США

Путин задумал большую сделку с США по Украине: что нужно знать

Разменная монета или поле боя: что будет с Украиной

Люди устали от старой власти: соседка Украины выбирает неожиданного президента

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: