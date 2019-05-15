В России скандал из-за бегства в Европу "космического" топ-менеджера

Генеральный директор Научно-исследовательского института космического приборостроения России Юрий Яскин сбежал в одну из стран Европы и прислал по почте заявление об увольнении по собственному желанию после начала проведения внутреннего аудита "Роскосмоса".

Об этом сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на собственные источники.

Предприятие НИИ КПБ занимается, в частности, разработкой навигационной аппаратуры для определения местонахождения вооружения и военной техники с использованием системы ГЛОНАСС. Основано оно было в 1985 году, а в 2014 году внутри НИИ была организована Объединенная ракетно-космическая корпорация – ведущее предприятие "Роскосмоса" по контролю электронной базы.

В апреле 2019 года уполномоченные лица госкорпорации и сотрудники центрального аппарата ФСБ приняли решение проверить институт, тогда же гендиректор компании Яскин неожиданно получил разрешение на иностранную командировку и со стороны предприятия ему был выдан заграничный паспорт.

По окончании срока командировки Яскин в Россию не вернулся, а в "Роскосмос" пришло его заявление об увольнении "по собственному желанию".

"Он опасался, что будут вскрыты факты хищений и вывода бюджетных средств, поэтому предпочел покинуть страну до начала разбирательств по существу", - заявили источники в компании журналистам.

В то же время представители правительстве РФ отмечают, что проверку в "Роскосмосе" спецслужбы согласовали с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Можно сказать, что решения по аудиту санкционированы на самом верху", - отметили в российском правительстве.

Журналисты обнаружили сбежавшего чиновника в Греции. Относительно указанного эпизода дело открыли в ФСБ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Российская Федерация и корпорация "Роскосмос" планируют штрафовать юридических лиц "за нарушения в космосе".