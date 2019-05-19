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​В Египте автобус с туристами подорвался на бомбе: фото и видео

воскресенье, 19 мая 2019, 16:27
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19 мая в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв, предварительно пострадали 17 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса, недалеко от Национального Египетского музея в Гизе.

Рейс ехал в сторону пирамид. На месте взрыва работают спасатели. Известно, что среди пострадавших 10 египтян и 7 южноафриканцев.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Киеве на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры автобус врезался в два МАФа.

Ранее также сообщалось, что 11 января в столице Канады двухэтажный автобус на полном ходу врезался в автобусную остановку, в результате чего три человека погибли и 23 получили травмы.

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