​В Египте автобус с туристами подорвался на бомбе: фото и видео

19 мая в Египте рядом с туристическим автобусом прогремел взрыв, предварительно пострадали 17 человек.

Об этом сообщают местные СМИ.

Бомба взорвалась во время проезда туристического автобуса, недалеко от Национального Египетского музея в Гизе.

Рейс ехал в сторону пирамид. На месте взрыва работают спасатели. Известно, что среди пострадавших 10 египтян и 7 южноафриканцев.

Как сообщал "Апостроф", 18 февраля в Киеве на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры автобус врезался в два МАФа.

Ранее также сообщалось, что 11 января в столице Канады двухэтажный автобус на полном ходу врезался в автобусную остановку, в результате чего три человека погибли и 23 получили травмы.