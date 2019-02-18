В Киеве автобус с пассажирами врезался в магазин: подробности опасного ЧП

В понедельник, 18 февраля, в Киеве на перекрестке улиц Якуба Коласа и Гната Юры автобус врезался в два МАФа.

Об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 18:20. По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по маршруту №90. В момент поворота с Гната Юры на Якуба Колоса водитель поехал прямо и врезался в два МАФа.

Сам водитель рассказал патрульным, что ему стало плохо. Именно из-за этого он и не завершил маневр. К счастью, обошлось без пострадавших. Из-за аварии на улице Якуба Колоса образовалась пробка, так как общественный транспорт перегородил одну из полос движения.

На месте работал экипаж патрульной полиции. Детали инцидента устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве Lexus попал в жесткое ДТП из-за неработающего светофора.