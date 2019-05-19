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​В шляпе погибшего деда: скандальная Поклонская снова рассмешила сеть

воскресенье, 19 мая 2019, 21:41
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В сети смеются над очередной выходкой бывшего самопровозглашенного прокурора оккупированного Крыма, а ныне депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, которая опубликовала в соцсети фото, где она якобы в шляпе своего деда.

Соответствующие фото публикует украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий у Facebook.

"Няша Поклонская поставила вчера свежую фоточку "в любимом шляпе деда". Это при том, что оба ее деда числятся погибшими во время "Великой Отечественной". Интересно, в каком таком роде войск носили вот такие шляпы?)) "Первый краснознаменный джунглепроходный им. Данди-Крокодила"...))", - прокомментировал он фото.

Под постом появились забавные комментарии.

Как сообщал "Апостроф", бывшая самопровозглашенная прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что события в Екатеринбурге, где активисты выступают против строительства церкви на месте, где, по их мнению, должен быть сквер, является "репетицией Майдана".

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