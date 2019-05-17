Напекло в голову: в сети высмеяли заявление Поклонской о репетиции Майдана и разрушении России

Бывшая самопровозглашенная прокурор оккупированного Крыма, а ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что события в Екатеринбурге, где активисты выступают против строительства церкви на месте, где, по их мнению, должен быть сквер, является "репетицией Майдана".

Об этом сообщил ряд российских СМИ, ссылаясь на комментарий Поклонской "КП".

Незаконно избранная в Думу из оккупированного региона Украины депутат заявила, что акции в Екатеринбурге проводятся в соответствие с техниками нейролингвистического программирования.

"Это уже последний шаг по уничтожению России. Поэтому надо понимать, что вот такие вот лозунги и попрыгушки - это все просто чья-то программа, чей-то замысел. Это нейролингвистическое программирование, которому подвергают вас", - заявила депутат.

При этом в соцсетях восприняли ее комментарий иронически и порекомендовали ей пройти курс терапии.

"В России теплеет, некоторым уже плотно напекло в голову, например, Наталье Поклонской, которая высказалась о событиях в ЕКБ", - отметили в одном из популярных Telegram-каналов.

"Госпожа Поклонская, тоже подверглась нейролингвистичекому программированию, что не понимают, что люди не против храмов, а именно строительству его на месте сквера", - прокомментировала ситуацию россиянка из Москвы.

"Возникло ощущение, что Поклонская примеряет на себя латы Жанны Д-Арк. Так уж тщиться то императора защитить, то храм, который ещё и неизвестно, надобен ли... Стоит ли, пугать майданом нас? Не лучше ли не провоцировать этот самый майдан?", - отметил еще один москвич.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинский карикатурист Андрей Петренко жестко высмеял протесты в Екатеринбурге (Россия), которые продолжаются на протяжении последних трех дней, изобразив "духовную скрепу России" в виде крестообразной полицейской дубинки.