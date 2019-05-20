Популярные смартфоны остались без поддержки Google: что произошло

Компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei Technologies.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение было принято после того, как Министерство торговли США объявило о намерении внести китайскую компанию в черный список. В документе говорится о возможности блокировать транзакции между американскими компаниями и их иностранными контрагентами, сообщала газета The Washington Post. В частности, речь идет о тех иностранных компаниях, которые в Вашингтоне считают подконтрольными "противникам США".

Это решение ведет к тому, что Huawei лишится доступа к обновлениям операционной системы Android, а уже на следующей серии смартфонов не будет приложений Google Play Store и Gmail.

При этом у Huawei останется возможность получать доступ к Android, но лишь в той ее версии, которая находится на открытых источниках. На техническую поддержку китайская компания рассчитывать не сможет.

Официально в Google заявляют, что пользователи Huawei, у которых уже стояли приложения на смартфонах, смогут продолжать ими пользоваться.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США выдвинули серьезные обвинения против Huawei.