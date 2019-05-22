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​По США пронеслись огромные торнадо: пугающие видео стихии и ее последствий

среда, 22 мая 2019, 10:34
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Более чем 30 торнадо, которые бушевали последние два дня в центральной части США, повредили дома в Оклахоме, разрушили трибуны ипподрома в Миссури и за короткое время затопили регион водой. Из-за непогоды в Миссури погибло два человека.

Об этом сообщает The Washington Post.

Патрик Марш, метеоролог-координатор предупреждений Центра прогнозирования штормов при Национальной администрации океанических и атмосферных исследований, заявил, что очевидцы сообщили о 26 торнадо в понедельник и еще шесть во вторник. Один, около Талсы, был шириной в милю (1,61 км) с ветрами в диапазоне от 111 миль в час (179 км/ч) до 135 миль в час (217 км/ч).

Утром вторника в результате торнадо возле международного аэропорта Талса пострадал один человек и было повреждено около десятка домов. Аэропорт был невредим, но пассажиры были перемещены в укрытия примерно на 30 минут, и несколько рейсов были задержаны.

Пресс-секретарь Управления по чрезвычайным ситуациям в Талса, Ким Маклеод, сказала, что экипажи спасли человека, которого придавило деревом. В Арканзасе экипажи работали во вторник днем, чтобы освободить женщину, приваленную деревом вследствие сильного ветра.

На автостраде Lucas Oil Speedway в графстве Хикори, штат Миссури в понедельник из-за страшного шторма были ранены семь человек, четверо из которых были доставлены в больницы. Трибуна спидвея также была разрушена.

Во второй половине дня во вторник непогода причинила значительные разрушения в парке диких животных в южной части штата Миссури. Директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Вебстер Том Симмонс сказал, что здания были повреждены в Сафари диких животных недалеко от Страффорда, но сообщений о ранениях людей или животных не поступало.

Вследствие ДТП из-за сильного дождя погибли два человека возле Спрингфилда, штат Миссури.

В Миссури также спасли девушку, которая была сметена с затопленной дороги возле Джоплина в понедельник и застряла. Пострадавшая провела так почти всю ночь, пока жители близлежащих домов не услышали ее крик. У нее обнаружены незначительные травмы.

Наводнение также было проблемой в Оклахоме, где Департамент транспорта Оклахомы закрыл межштатную автомагистраль 40 в Эль-Рено, примерно в 25 милях (40 километрах) к западу от Оклахома-Сити, из-за высокой воды. Национальная служба погоды сообщает, что с понедельника выпало до 5 дюймов (13 сантиметров) дождя. В Эль-Рено и Стилуотере, где проживает Университет штата Оклахома, примерно в 55 милях (88 километрах) к северо-востоку от Оклахома-Сити, спасатели спасли людей из их домов.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая на востоке Польши пронесся разрушающий торнадо, вследствие которого по крайней мере погиб один человек.

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