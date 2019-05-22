​Возле Украины пронесся разрушительный торнадо: опубликованы фото и видео

21 мая на востоке Польши пронесся разрушающий торнадо, вследствие которого по крайней мере погиб один человек.

Об этом сообщают польские СМИ.

В результате стихии как минимум один человек погиб и 120 зданиям был нанесен ущерб.

Инцидент случился 21 мая в польской местности Войчехув около города Люблин – ветер был настолько мощным, что срывал линии электропередачи и крыши с домов.

Из 120 зданий, пострадавших вследствие непогоды - 42 жилые. Также 45 хозяйств остались без электроэнергии, а сотни деревьев были повалены или вырваны с корнями. Глава Люблинского воеводства уже сообщил, что потерпевшим от стихии будут выплачены компенсации в размере 6 тыс. злотых (почти 1,4 тыс. евро).

После произошедшего в пострадавшем районе был создан кризисный штаб, а энергетики и спасатели принялись устранять последствия смерча.

На место произошедшего прибыла вице-премьер польского правительства Беата Шидло и премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая около 20:00 на Буковине (Черновицкая область) в ряде сел пронесся смерч.