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​Школьники в России устроили "БДСМ-вечеринку" на последнем звонке: фото и видео

пятница, 24 мая 2019, 18:21
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Выпускники 11 класса школы № 74 Владивостока (РФ) устроили флешмоб в БДСМ-костюмах в стенах учебного заведения по случаю его окончания.

Об этом пишет портал VL.ru.

Судя по видео, толпа школьников в разных костюмах сначала весело танцевали под музыку на крыльце школы, а затем переместились в актовый зал.

Директор школы № 74 Галина Пугина рассказала, что о произошедшем она узнала накануне и уже побеседовала с одной из девушек. Выяснилось, что это произошло не на торжественной линейке, а днем раньше - 22 мая.

"В прошлом году после уроков школьницы устроили яркое выступление в образах стиляг, надев платья в горошек. В этот раз планировалось аналогичное шоу, но все пошло не по плану. Школьники, про которых все сейчас говорят, – из 11-го "Б". Этот класс вообще, как сказать… Часто стараются продемонстрировать, что они уже взрослые", - объяснила директор.

Как сообщал "Апостроф", 24 мая во всех школах Украины прозвенел последний звонок, который сигнализировал о том, что украинские школьники отправляются на летние каникулы. В то же время выпускники летом вряд ли смогут отдохнуть, так как их ждут ВНО и поступление в высшие учебные заведения.

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