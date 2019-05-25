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Uber запускает "подводное такси": опубликовано яркое видео

суббота, 25 мая 2019, 05:31
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Компания Uber совместно с австралийской туристической группой Tourism Queensland запустит маршрут подводных путешествий до Большого Барьерного рифа.

Об этом сообщается в блоге компании.

Первое "подводное такси" получило название scUber. Поездку нужно забронировать в австралийской версии Uber. Отправиться в подводное путешествие можно будет тоже только из Австралии. Поездки будут совершаться с 27 мая по 18 июня 2019 года.

Пока что у сервиса нет разделения на эконом и комфорт и поездка к Большому Барьерному рифу обойдется в три тысячи долларов. За эти деньги пассажиров заберут на вертолете и доставят на остров Херон, покатают час на субмарине и доставят обратно.

"В Uber мы верим, что хорошие вещи случаются, когда люди движутся — не важно, совершая поездки из точки А в точку Б в одном городе или делая мечты явью во время погружения к величайшему природному чуду, Большому Барьерному рифу", — отметила региональный директор Uber в Австралии и Новой Зеландии Сьюзан Андерсон.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", компания Uber может запустить в Киеве сервисы по прокату электровелосипедов и электросамокатов, если в городе появятся безопасные маршруты.

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