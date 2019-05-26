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На выборах в Европарламент во Франции победила "подруга" Путина: данные экзит-полов

воскресенье, 26 мая 2019, 23:29
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Во Франции на выборах в Европарламент наибольшую поддержку имеет правопопулистская партия "Национальное собрание" Марин Ле Пен.

Об этом свидетельствуют данные опубликованных в вечером воскресенья, 26 мая, проведенных экзит-полов.

Согласно этим данным, правые популисты во главе с Марин Лен Пен набирают от 23 до 24,2 процента. Зато партия действующего президента Эммануэля Макрона "Республика на марше" набирает от 21,9 до 22,5 процента поддержки, сообщает агентство новостей AFP.

На третьем месте Зеленые с почти 13 процентов голосов. Консерваторы из партии "Республиканцы" заняли четвертое место с 8,3 процента, за ними идет левая "Непокоренная Франция" Жан-Люка Меланшона с 6,7 процента. Столько же набирают и социалисты.

В Европарламенте Франция вторую после Германии количество своих представителей - 74.

Марин Ле Пен уже успела прокомментировать первые цифры. По ее словам, прогнозированный ее партии результат "подтверждает новый разделение между националистами и глобалистами" во Франции и за ее пределами. Она также выразила надежду на то, что итоги голосования станут предвестником победы ее партии на президентских выборах во Франции 2022 и призвала президента Эммануэля Макрона распустить парламент страны.

Зато сам Макрон заявил, что прогнозы результатов голосования во Франции свидетельствуют о "проказе" национализма, которая съедает ЕС изнутри.

Как сообщал "Апостроф", лидер оппозиционной французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что политика ЕС вынуждает Россию двигаться в сторону Китая.

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