​Мать-кукушка бросила ребенка в ТЦ Москвы: РосСМИ нашли украинский след

В одном из ТЦ столицы России женщина оставила своего ребенка, отказавшись забирать его с игровой комнаты.

Об этом сообщают LIFE SHOT.

Очередной случай с "мамашей-кукушкой" произошел в крупном московском торговом центре на улице Лобненской в воскресенье, 26 мая. Молодая женщина рано утром привела шестилетнего сына в игровую комнату и оплатила час его пребывания.

Вот только ни через час, ни через два за ребенком она не пришла. В обед воспитатели накормили мальчишку бутербродами, а когда совсем отчаялись дождаться маму, позвонили ей на мобильный телефон. Свой номер женщина оставила в договоре, который подписала, прежде чем передать ребенка в игровую комнату. Разговор с мамашей сразу не задался.

По телефону она заявила, что не собирается забирать ребенка, заявив, что он ей надоел.

Ошарашенные воспитатели сразу позвонили в полицию. Мальчугана отвезли в ближайший участок. Найти маму по номеру мобильного телефона особого труда не составило.

По информации "Комсомольской правды", сейчас женщина задержана на 72 часа. Она дает объяснения следователям. Тем временем мальчик госпитализирован в одну из детских больниц. Его дальнейшую судьбу решат органы опеки.

Сообщается, что горе-мать работает в сфере интим-услуг. На странице Виктории в соцсетях указано, что женщина родилась в Харькове. А в Москву перебралась около года назад.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове горе-мать выбросила младенца на кладбище.