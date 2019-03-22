В Харькове горе-мать выбросила младенца на кладбище: страшные фото

В четверг, 21 марта, в Харькове на кладбище нашли труп младенца.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел в Московском районе города на улице Академика Павлова около 18:44. Там на кладбище возле мусора обнаружили тело младенца. Его нашел 54-летний сборщик металлолома.

На место вызвали полицию и медиков. Также эксперты установили, что на момент смерти мальчику был всего месяц. Тело ребенка неизвестные обернули в ткань, пакет, а затем перемотали и скотчем.

После предварительного осмотра правоохранители направили тело в морг для установления причины смерти. Следователи открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Напомним, в городе Александрия (Кировоградская область) 34-летняя женщина прятала тела своих новорожденных детей в морозильной камере холодильника.

Как сообщал "Апостроф", в Одесской области арестовали мать, которая призналась в том, что убила собственного новорожденного ребенка.